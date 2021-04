Reforma administrativa será votada na terça-feira

Vlademir Alexandre Presidente da CMN diz que reforma será votada na próxima semana.

O vereador Raniere Barbosa (PRB) solicitou que o presidente Dickson Nasser buscasse o adiamento da apreciação da matéria para que os parlamentares tivessem um tempo maior para discutir o conteúdo do projeto. Contudo, Dickson argumentou que o vereador teria tempo suficiente para entender a matéria.“Amanhã (quinta-feira) eu vou dar o projeto a vossa excelência, e o senhor terá cinco dias para estudá-lo. Também haverá uma discussão sobre ele na segunda-feira (6), aqui na Câmara. Há tempo para vossa excelência entender a matéria”, disse Dickson Nasser.Por outro lado, George Câmara (PCdoB) preferiu não se precipitar sobre o tempo para que a proposta fosse analisada. Para o vereador, apenas após o estudo do conteúdo da matéria será possível saber se há a necessidade de ampliação da discussão.“Não pelo que seja adiado, só peço que tenhamos o tempo suficiente para tratar dos pontos do projeto e discutir com os interessados na proposta”, explicou.