Lupi visita sede da superintendência e ouve trabalhadores

Fotos: Abelardo Nunes Ministro conversa com atendentes e usuários

“Fui orientado a entrar com recurso, entrei, e esse processo demorou uns 100 dias para que eu fosse informado que não seria liberado. O que me dizem é que depende de Brasília”, relatou ao ministro do Trabalho, Carlos Lupi, na manhã desta sexta-feira (22), no atendimento da superintendência regional do Ministério do Trabalho e Emprego, durante a visita que o ministro fez à sede.Sobre o problema, o ministro informou que o Ministério é muito cuidadoso para que fraudes sejam evitadas. “Tem de tudo. As pessoas falsificam o seguro-desemprego. Por questões de segurança bloqueamos até checar todas as informações”, afirmou, acrescentando que sistema no estado está ruim e a alimentação dele em Brasília está mal sintonizada.Ainda em relação ao assunto, o superintendente Regional do Trabalho substituto, Eder Nobre, declarou: “Vínhamos reclamando a Brasília. Não é culpa do nosso atendimento. São problemas que só podem ser solucionados lá”.Durante a visita, o ministro do Trabalho conversou com os novos funcionários, que iniciam os trabalhos hoje e anunciou que irá trabalhar por uma nova sede, com mais espaço para atender à população. “Essa casa é do trabalhador. O trabalhador é quem movimenta a economia. O nosso papel é nos aperfeiçoarmos nos serviços”, enfatizou.O ministro Carlos Lupi chegou nesta quinta-feira (21) a Natal para cumprir uma série de compromissos ministeriais e políticos. Entre eles, está agendado um almoço com a governadora Wilma de Faria, reunião com a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, e a filiação do ex-prefeito Carlos Eduardo ao PDT.A solenidade de filiação de Carlos Eduardo será realizada na Assembléia Legislativa, às 16h30.