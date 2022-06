Polícia desarticula esquema que envolve mortes e assaltos no Seridó Interceptações telefônicas levaram as prisões de quatro pessoas acusadas de participarem das mortes de Abemor e Alderizo Pereira, em Jucurutu.

A Polícia Civil desarticulou um esquema que envolve homicídios e assaltos na região Seridó do Rio Grande do Norte. Quatro pessoas foram presas acusadas de participação em dois homicídios ocorridos em Jucurutu.



Segundo informações apuradas pelo Nominuto.com, desde o ano passado o delegado de Currais Novos, Cláudio Ferreira, vem investigando as mortes de Abemor Pereira, e Alderizo Pereira, ocorridas entre os meses de janeiro e maio de 2008.



Neste período, foram presos os irmãos Humberto Alves Saldanha, conhecido como Galego de Antenor, e Bartô Galeno, além de Ronaldo de Medeiros Guedes, o ex-vereador Francisco Erisvaldo de Medeiros, conhecido por “Vadinha”, e Juscelino Lima Duarte.



Nesta quarta-feira (19), a polícia conseguiu localizar as armas utilizadas no crime e nesta quinta-feira (20), o delegado Cláudio Ferreira apresentou um balanço de toda a investigação.



O comerciante Abemor Pereira teria sido morto a mando do ex-vereador Vadinha. Este teria contratado o pistoleiro Galego de Antenor para cometer o crime. Depois disso, o filho de Abemor, Alderizo Pereira, conhecido como Didi da Sucata, ameaçou vingar o pai tendo, inclusive, contratado o pistoleiro identificado por “Magaiver”, que pertenceu ao bando de Valdetário Carneiro.



Diante das ameaças, Galego de Antenor teria matado também o Didi da Sucata. No período de um ano, o delegado realizou interceptações telefônicas e conseguiu identificar conversas entres os criminosos que resultaram nas prisões.



Além dos presos, outras pessoas estão sendo investigadas por aparecerem nas conversas telefônicas com alguns dos bandidos. Além das duas mortes por pistolagem, a polícia também investiga a participação no bando em assaltos.