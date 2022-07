Censo Escolar 2009 será lançado nesta terça-feira O censo será realizado de 27 de maio a 31 de agosto e vai trabalhar na atualização dos dados de 4.198 estabelecimentos de ensino do RN.

O Governo do Estado realiza nesta terça-feira (26), às 9h, no Praia Mar Hotel, o lançamento do Censo Escolar de Educação Básica/2009.



O censo escolar consiste numa pesquisa declaratória anual que levanta informações estatístico-educacionais junto às unidades escolares, nos diferentes níveis e modalidade de educação e ensino, da rede pública e privada.



O censo será realizado de 27 de maio a 31 de agosto e vai trabalhar na atualização dos dados de 4.198 estabelecimentos de ensino do Rio Grande do Norte, das redes públicas privadas, como também do cadastro de 958.860 matrículas e 48.499 funções docentes.



Os questionários do censo devem ser preenchidos via on line no site www.educacenso.inep.gov.br. Em nosso Estado a coordenação do censo está a cargo da Secretaria Estadual de Educação e da Cultura, através da Assessoria Técnica de Planejamento que em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Diretorias Regionais de Educação realizam a coleta descentralizada e o levantamento dos dados.



A coordenadora estadual do censo escolar, Gilva Gonçalves Costa, disse que o principal objetivo do censo é fornecer informações e estatísticas para a realização de diagnóstico e análise sobre a realidade do sistema educacional, bem como para fins de elaboração de indicadores, orientando o planejamento, a definição, a implementação e monitoramento de políticas públicas, como também na distribuição de recursos públicos, tais como merenda e transporte escolar, livros e uniformes, implantação de bibliotecas, instalação de energia elétrica, dinheiro direto na escola e FUNDEB entre outros.



O encontro é destinado aos secretários municipais de Educação, técnico da secretaria e equipes das Diretorias Regionais de Educação (DIREDS).