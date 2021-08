Deputado faz greve de fome pelo fim do IPI e IR José Edmar (PR-DF) quer substituição dos tributos pelo Imposto Único Federal (IUF), com uma alíquota de 2%, sendo 1% no crédito e 1% no débito.

O deputado José Edmar (PR-DF) iniciou ontem (20), na Câmara dos Deputados, uma greve de fome sem data para terminar. Segundo ele, a greve tem o objetivo de sensibilizar os deputados para discutir e votar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com o Imposto de Renda e com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).



Pela PEC, esses impostos seriam substituídos pelo Imposto Único Federal (IUF), com uma alíquota de 2%, sendo 1% no crédito e 1% no débito. Segundo o deputado, a PEC se encontra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aguardando a análise de sua admissibilidade.



Se for aceita pela CCJ, a proposta terá que tramitar em comissão especial e só depois será levada à votação no Plenário da Câmara.



“A minha greve de fome é contra o desemprego que está tomando conta do país por causa da crise. Esse problema tem jeito de se resolvido com a aprovação da PEC que apresentei acabando com o IPI e com o IR. Espero sensibilizar a Casa com essa greve de fome pela apreciação da minha proposta”, justificou o deputado José Edmar.



Hoje, ele comunicou ao plenário durante discurso que estaria entrando em greve de fome. Ele passou parte da tarde e início da noite sentado no salão verde da Câmara e informou que está em greve de fome e não de sono.



Por isso, mais tarde, vai para a sala vip do plenário da Câmara para passar a noite e dormir.



“Os jornais e a televisão nos mostram o sofrimento do povo. Não posso ficar inerte diante deste fato. Sempre dediquei os meus mandatos às causas populares. Não vejo outro jeito, senão um gesto de solidariedade com as milhares de pessoas que sofrem com o desemprego e também com os funcionários públicos que não têm aumento e sofrem com a carga tributária maldita”, afirmou.