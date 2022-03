Fábio Faria critica demora na liberação de recursos federais

Cedida Deputado Fábio Faria culpa burocracia pela demora na liberação de recursos.

“Por causa da burocracia, os recursos não se confirmam. No ano passado, o RN pediu 98 milhões e liberou só 7 milhões. Para liberar recursos, tem que ter uma série de documentos rigorosos. Foi isso que aconteceu. A falta de agilidade também comprometeu outros estados. Apenas 30% do valor pedido por Santa Catarina foi liberado”, compara.Fábio explica que a bancada tem o papel de “pressionar” o governo para liberar, “e estamos fazendo isso. Eu apresentarei um projeto de lei na próxima semana para que haja a desburocratização na liberação de recursos quando se tratar de emergência, pois não pode esperar, as medidas devem ser tomadas de um dia para o outro”.De acordo com o deputado, ano passado era necessária a apresentação de 14 documentos pelos estados em emergência para que os recursos fossem liberados. Agora este número baixou para 4. "Muitas vezes quando o dinheiro sai, as enchentes já passaram, chega para tapar o buraco. Os documentos chegam no ministério, depois passam para a secretaria do ministério, o ministro tem que assinar. Aí depende de recursos de outros ministériospara liberar. A gente sofre do mesmo jeito com as emendas", lamenta.



Até agora, dos R$ 230 milhões aprovados em emendas pela bancada federal do estado, o Governo liberou apenas R$ 27 milhões no ano passado e R$ 2 milhões em 2009.

Passagens

Fábio Faria (PMN) se mostra orgulhoso ao citar que em 50 anos, ele foi o único parlamentar a ressarcir à Câmara dos Deputados quantia referente à usada em passagens da sua cota. Para ele, "o que está errado é o sistema" e as pessoas [parlamentares] não podem "sofrer por isso".

Depois que o Portal Congresso em Foco noticiou que ele havia usado a sua cota de passagens para viajar com a então namorada, a apresentadora de TV Adriane Galisteu, e a mãe dela para o exterior, mais um escândalo surgiu no Congresso nacional e os olhos da opinião pública se voltaram para a legalidade ou não dessa atitude.

O deputado se sente amparado pelas regras "não claras" do uso do benefício, mas o certo é que após o episódio, o presidente da Casa, Michel Temer (PMDB), adotou medidas que limitaram o uso das passagens aos deputados em atividade parlamentar.

Faria diz que o caso está superado."O presidente Michel Temer disse que até hoje ninguém cometeu algo ilícito. Cada deputado tem uma cota de passagens no valor de 14 mil 180 reais, então era de uso do parlamentar. E como não existia normas ninguém errou. Na verdade, o que era ilegal era a venda de passagens, como houve casos deste tipo".

Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta feira (13).