Inauguração do Hospital da Mulher vira palco político

Fotos: Vlademir Alexandre

Entre vereadores, deputados e autoridades políticas era possível contar cerca de 30 pessoas. O presidente da Assembléia Legislativa, o deputado estadual, Robinson Faria (PMN) e o vice-governador Iberê Ferreira de Souza (PSB) foram os primeiros a chegar à maternidade.Com ar de candidato, o deputado saiu falando com os muitos populares presentes, que já reconhecia sua disputa para governador em 2010. Iberê preferiu ficar na sala destinada as autoridades. Quem participou ao lado da prefeita Micarla de Sousa (PV), em todos os momentos da inauguração, foi a senadora Rosalba Ciarlini (DEM).“Agora nós vamos inaugurar verdadeiramente esse hospital”, disse Micarla de Sousa. A maternidade foi inaugurada em dezembro de 2008, pelo então prefeito Carlos Eduardo (PSB).Porém, segundo a prefeitura, a unidade de saúde não possuía energia elétrica, camas específicas para os partos, cadeiras para os acompanhantes, carros de anestesia, equipamentos de oxigênio e o piso estava com a impermeabilização incompleta.Micarla de Sousa fez o descerramento da nova placa com seu nome e substituiu à anterior, que estava no local até semana passada, com marca de Carlos Eduardo.Estiverem presentes hoje (9) no Hospital da Mulher, a senadora Rosalba Ciarlini, o vice-governador Iberê Ferreira de Sousa, o vice-prefeito Paulinho Freire, os deputados estaduais Robinson Faria, Lavoisier Maia, Gesane Marinho, Gilson Moura, Leonardo Nogueira, Luís Almir e o deputado federal Felipe Maia.A Câmara de Natal também teve sua representatividade com os vereadores, Albert Dickson, Enildo Alves, Aquino Neto, Chagas Catarino, Sargento Regina, Júlio Protásio, Paulo Wagner, Adão Eridan, Heráclito Noé e Júlia Arruda.