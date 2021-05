Com a missão de encerrar um longo período de equívocos do América

Vlademir Alexandre

Ele vê que é necessária a formação de um grupo unido, guerreiro e com pegada. Contudo, ele avisa: "Todos os jogadores que vierem para o América a partir de agora serão checados não só na parte técnica, mas principalmente na parte extra-campo".Procurador de jogadores, Gilberto de Nadai já trabalhou para atletas como Marcelinho Paraíba, Marcos Senna, Mineiro e ainda administra a carreira de Souza e Sandro Hiroshi, ambos no América. Com relação às categorias de base, Nadai afirma que "o América não tem uma base de qualidade devido à falta de atenção dos dirigentes", mas avisa que essa categoria não será esquecida e há planos para melhorá-la.Na entrevista concedida ao Nasemana, Gilberto de Nadai ressalta que a volta por cima do América passa pela montagem de um elenco competitivo e acredita em um bom trabalho na série B que começa no mês que vem.Eu acho que como qualquer empresa tem que haver organização. O América pecou um pouco nessa parte aqui no CT (Centro de Treinamento) principalmente. Não se estruturou como deveria e está colhendo esses resultados negativos. Mas eu acho que, felizmente, o pessoal acordou a tempo e está tentando corrigir esses erros que eles perceberam que estavam cometendo. Nós vamos tentar agora dar uma estruturada melhor dentro das possibilidades do América e dê mais condições para os atletas, a imprensa e as pessoas que venham aqui. Espaço físico do América é muito bom. Agora, faltam uns detalhes: uma manutenção melhor, uma assistência.Bom, a curto prazo é a montagem do elenco. Isso é uma coisa bem urgente porque a série B é muito importante para o América e os dirigentes não querem passar pelo sufoco de 2008 onde ficaram praticamente o campeonato todo na zona do rebaixamento e não há coração que agüente isso aí. Eles já sentiram o que é isso e eu acho que não pode acontecer novamente. Nós vamos tentar fazer com que isso não aconteça. Se a gente tiver a felicidade de montar um time competitivo, eu acho que a gente tem condições de ir mais longe (na série B).A gente se reúne com a comissão técnica e nomes de jogadores são sugeridos. Nós (dirigentes) também sugerimos os nossos e existe o consenso. Pode ter certeza que todos os jogadores que vierem para o América a partir de agora serão checados não só na parte técnica - porque se existe indicação é por esse aspecto - , mas principalmente na parte extra-campo. Porque a gente vê o retrospecto nos clubes que conseguiram algum êxito, eles tinham um grupo unido. Às vezes, nem tecnicamente era de grande qualidade, mas um grupo unido onde todos tinham o mesmo objetivo. Então, há situações que você tem um elenco bom tecnicamente, mas cada um pensando de um jeito, cada um querendo se aproveitar de uma maneira ou de outra deixando a parte profissional de lado não chega a lugar algum.As bases seriam o segundo plano porque hoje temos que dar prioridade ao elenco profissional. Mas eu acho que como qualquer clube, não só o América, se não estruturar a base vai sofrer todo ano tendo que fazer 20, 30 contratações porque infelizmente não tem uma reposição na base. Eu já vivenciei isso quando era diretor do Rio Branco (de Americana, interior de São Paulo) e nós conseguimos formar uma base forte, com jogadores que depois se destacaram no Brasil e exterior. Quando a coisa apertava, os meninos da base iam lá e resolviam. Hoje, infelizmente, o América não tem uma base de qualidade devido a falta de atenção dos dirigentes nesse sentido. Então, esse é o segundo plano. O América tem alguns planos em vista como a questão de arrecadar fundos e estamos aguardando. Com certeza é um plano que não foge da cabeça dos dirigentes e quando fizer será uma base - com certeza - profissional.Recentemente, a gente teve oportunidade de visitar outros estados vendo alguns jogos. Estive em Sergipe, no Maranhão, em São Paulo, e eu posso dizer que o Campeonato Estadual deste ano mostrou uma qualidade até surpreendente. Eu acho que os times do interior têm alguns jogadores que mostraram muita qualidade. Coisa que não vi nos outros estados. Então não é possível que para um campeonato competitivo como o nosso, que a gente não possa aproveitar alguns jogadores desses times do interior. A idéia nossa é aproveitar alguns dos atletas destas equipes porque eles mostraram qualidade e a gente só sabe se ele vai dar certo quando vier e jogar.Eu acho que deve haver um equilíbrio em tudo. Você pode ter os jogadores daqui desde que eles mostrem qualidade e hoje os times do interior tem jogadores de qualidade que merecem uma chance. Basta ver o primeiro turno e a classificação do segundo. Lógico que quando você vai entrar numa competição nacional precisa de jogadores mais maduros, mais experientes em outro tipo de competição. Então você tem que fazer uma mescla: jogadores da "casa" com os de fora e tentar dar o equilíbrio necessário.A gente tem em mente é ter um time competitivo, um grupo unido da melhor maneira possível. Nós temos jogadores de referência como Souza, que não sei o quanto ele vai poder jogar pelo América, mas com certeza vai ajudar muito o pessoal do clube porque ele é uma referência não só como atleta como homem. Então, o grupo quando vê que tem uma pessoa da qualidade de Souza, que está se dedicando e procurando ajudar, a tendência é que os outros atletas entrem no mesmo ritmo. Isso é muito bom. Souza já veio para o América com essa intenção de ajudar o clube. Talvez nem como jogador, mas como um elemento que vai colaborar no vestiário, no dia a dia e fazer o grupo unido. Esse é o objetivo. Pretendemos ter um time guerreiro, de muita pegada, para superar outros clubes que tenham mais técnica, mais qualidade e poder financeiro.Gilberto de Nadai não é o cavaleiro, o Capitão Prestes. Não tem armadura, nem mesmo um espeto, quanto mais uma lança. Mas está depositada nele a minha esperança de ver o América se transformar numa equipe profissional de verdade. Mas é preciso também que os dirigentes deixem.