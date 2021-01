Lula diz que país não corre risco de novos apagões Inauguração de terminal de gás liquefeito na Baía de Guanabara significa mais independência da Bolívia, diz presidente.

Depois de inaugurar o terminal de gás liquefeito na Baía de Guanabara (RJ) na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (23) que o país não corre risco de apagão “em hipótese alguma”.



Em seu programa semanal Café com o Presidente, ele avaliou que o funcionamento do terminal representa maior independência para o Brasil, sobretudo em relação à exportação de gás boliviano.



Lula lembrou que o apagão de 2001 ocorreu porque o país ainda não tinha linhas de transmissão que transportassem energia de locais com excesso de produção para onde havia escassez, como o estado de São Paulo. “Teve muita gente que começou a dizer que o Brasil ia ter apagão até agora”, disse.



De acordo com o presidente, a partir do momento em que os lagos das hidrelétricas brasileiras ficarem vazios e com a produção de energia comprometida, o terminal da Baía de Guanabara será acionado.



“Nós importamos gás da Bolívia e não poderíamos ficar dependentes de um país. Com esse terminal, poderemos importar gás de outros países”, disse, ao ressaltar que o primeiro navio que chegou ao local veio de Trinidad e Tobago, transportando 14,5 milhões de metros cúbicos de gás.



Lula explicou que o gás chega ao Brasil congelado a uma temperatura de -160ºC. Em seguida, é transferido ainda líquido para outro navio e transformado em gás apenas quando entra na tubulação que vai até Magé (RJ). A previsão do governo é de que outros dois terminais de gás liquefeito sejam inaugurados no país.