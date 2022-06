Prefeituras podem requisitar restaurantes populares até amanhã

Termina amanhã (25) prazo para as prefeituras com mais de 100 mil habitantes apresentarem propostas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) para instalação de restaurantes populares.Cada município poderá receber até R$ 1,4 milhão para implantar um novo estabelecimento ou até R$ 500 mil para modernizar os existentes. O ministério reservou R$ 16,8 milhões para o programa.De acordo com o MDS, serão avaliadas a insegurança alimentar no município e a capacidade da prefeitura de gerir os recursos e ações de combate à fome.Os projetos devem ser encaminhados pelo Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICON V1), do Ministério do Planejamento.Mais informações na página do MDS na internet.O resultado será divulgado no dia 15 de junho. De acordo com o ministério, o Brasil já tem 68 restaurantes populares, que atendem 109 mil pessoas de baixo poder aquisitivo.