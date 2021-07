Setor econômico avalia positivamente medidas da Prefeitura Dentro das ações apresentadas nos 100 dias de gestão, está a facilitação das negociações dos impostos como IPTU, com redução de até 30%.

O setor econômico da Prefeitura de Natal está bem encaminhado. As secretarias diretamente ligadas aos cofres públicos estão atuando de maneira satisfatória, avaliadas pelo setor empresarial, com redução na burocracia nos processos, no caso da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo – Semurb, e aumento de negociações dos impostos do IPTU e ITIV, na Secretaria Municipal de Tributação – Semut.



Dentro das ações apresentadas pela prefeitura nos 100 dias de gestão, está a facilitação das negociações dos impostos como IPTU, com redução de até 30% do valor para os contribuintes, e parcelamento das dívidas.



Para o setor de construção civil, a prefeitura autorizou o parcelamento em até 15 vezes dos impostos - ITIV, outorga onerosa, licença ambiental e alvará de construção - dos empreendimentos construídos até dezembro de 2009.



A empresária e diretora social do Sinduscon, Larissa Dantas, afirma que as medidas beneficiaram o setor. “Num país como o Brasil, facilitar a o pagamento de impostos é uma medida bastante significativa, ainda mais em um período de crise financeira internacional”, destaca.



Aliado a essas ações, a Semurb acelerou os processos que estavam aguardando liberação há um ano, dando agilidade à legalização de empreendimentos. “Nos últimos meses, aconteceram mudanças na postura do poder público, no tratamento com os empresários. Os pequenos processos estão fluindo mais rapidamente e as pessoas estão trabalhando com mais segurança, além das mudanças nos equipamentos e no quadro de funcionários”, lembra Larissa.



Outra ação voltada para a manutenção do equilíbrio financeiro foi a mudança na tipologia dos prédios em Natal, de empresariais para residenciais, que melhorou as condições de comercialização dos prédios, abaladas por um mercado financeiro em crise.