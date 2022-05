Vereador de Apodi recebeu Bolsa Família Prefeitura estima que cerca de 400 apodienses recebem irregularmente o benefício do governo federal.

A esposa do vereador Genivan Aires (PCdoB), Magdália Aires, de Apodi, está na lista divulgada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) com as pessoas que recebem irregularmente o Bolsa Família.



Depois que a prefeitura tomou conhecimento do caso, Magdália Aires pediu desligamento do programa do governo federal e sugeriu que devolvesse a quantia recebida desde o início do cadastro, em 2007.



“Vamos consultar o Ministério de Ação Social para saber como será essa devolução”, explicou o secretário de Desenvolvimento Social, Laerte Oliveira. De acordo com o secretário, cerca de seis mil famílias de Apodi recebem mensalmente o benefício. A população do município, localizado a 330 Km de Natal, é de quase 37 mil habitantes.



Depois de uma auditoria, o órgão federal concluiu que além de políticos em mandato, pessoas falecidas e proprietários de automóveis vinham recebendo sistematicamente o benefício, reservado para atender a população carente.



“As pessoas mentem na hora de fazer o cadastro e não há um monitoramento adequado”, disse o secretário. Ele estima que, depois que o TCU mandar a lista completa, 400 pessoas devem perder o cadastro. Ainda de acordo com o secretário, mais quatro mil apodienses precisam do benefício.



Apesar de dizer que não quer fazer uso político do caso, Laerte Oliveira não se contém ao falar do vereador. “Estou falando como cidadão: vejo a contradição por um político que está ali ara defender a população. Houve quebra de decoro parlamentar”. Genivan Aires faz oposição a Gorete Pinto (PMDB), prefeita da cidade.



O Nominuto.com tentou falar com Genivan Aires, mas o celular dele ficou desligado durante toda a tarde.