Estadual de Menores de Atletismo movimenta o Caic de Lagoa Nova A competição, hoje e amanhã (10), servirá como seletiva para o Norte-Nordeste da categoria.

O fim de semana será movimentado na pista Magnólia Figueiredo, no Caic Esportivo de Lagoa Nova: é a vez do Campeonato Estadual Caixa de Menores, reunindo atletas entre 15 e 17 anos de idade, vindos de Natal e de diversas localidades interioranas. A competição será realizada hoje e amanhã (10), sempre no período da tarde, com a primeira prova começando às 14h30. De quebra, a competição servirá como seletiva para o Norte-Nordeste da categoria.



Para as categorias masculinas, estão previstas as provas de 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros rasos; 110 e 400 metros com barreiras; 2.000 metros com obstáculos; revezamento medley (100, 200, 300 e 400 metros); 10.000 metros marcha atlética; arremessos e lançamentos de peso (5 kg), disco (1,5 kg), dardo (700 g) e martelo (5 kg); e saltos em altura, distância e triplo, mais o octatlo e o salto com vara.



Já para as categorias femininas, a programação reserva as provas de 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros rasos; 100 e 400 metros com barreiras; 2.000 metros com obstáculos; revezamento medley; 5.000 metros marcha atlética; peso (4 kg), disco (1 kg), dardo (600 g) e martelo (4 kg); e saltos em altura, distância e triplo, além do heptatlo.



O evento tem realização da Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo (FNAt).