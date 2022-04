PRF realiza operação de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes Ao final da operação foram recolhidos 19 adolescentes que se encontravam em situação irregular.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesse final de semana mais uma

operação de combate à exploração sexual contra crianças e adolescente. A

ação faz parte da programação do Departamento de Polícia Rodoviária

Federal para combater um dos crimes de grande repercussão social em

todo país.



Aqui no estado, a operação se desenvolveu nas cidades de Caícó, Goianinha e Mossoró, entre sexta-feira e sábado. Em Mossoró a ação contou com a participação do CREAS – Centro de Referencia e Assistência Social e da Vara da Infância e Juventude.



Ao final da operação foram recolhidos 19 adolescentes que se

encontravam em situação irregular, além de serem registradas sete prisões

em flagrante.



Três pessoas foram presas por submeter criança ou adolescente à Prostituição, três por porte ilegal de armas de fogo e uma por vender bebida alcoólica a menores. Foram apreendidos ainda três revólveres calibre 38 com 23 munições intactas.



Em Caicó, no km 96,0 da BR 427, no último dia 15, foi preso Jociane Morais, 25 anos, por abuso e exploração sexual de adolescente. Ele estava com uma adolescente de 15 anos em um Motel.



No mesmo dia em Mossoró, foi preso João Paulo de Paiva Bessa, por fornecer bebida alcoólica a adolescentes. No dia 16 de maio, foram presos Edmilson Francisco da Silva, 38 anos e Antonio Alexandre Chagas Silva, 26 anos. Ambos praticavam exploração sexual contra menores em um Motel.