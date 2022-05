Artuzinho pede contratações a Judas e Fausto é o primeiro a chegar Técnico do ABC já conversou com o presidente e volante ex-Baraúnas e Bahia é o primeiro reforço que chega a Natal. Ainda falta um zagueiro, um meia e atacante.

Mesmo antes de chegar ao ABC, o técnico Artuzinho já conversou com o presidente Judas Tadeu no tocante a contratações para reforçar o alvinegro nesta série B.



Além do zagueiro Juninho, que teve fratura no braço e não tem prazo para retornar ao time, o ABC teve a saída de três jogadores (Kel, Valdir Papel e Paulinho Macaíba). Por isso, o Mais Querido já começa a pensar em trazer jogadores.



O primeiro que chega ao alvinegro por indicação de Artuzinho é o volante Fausto, que já passou por Baraúnas, Bahia e, atualmente, no Fluminense/BA. O atleta chega a Natal na noite de quarta-feira (20) e se apresenta ao ABC na quinta-feira (21).



Além dele, o técnico alvinegro pediu ao presidente Judas Tadeu mais três jogadores: um zagueiro, um meia e um atacante.