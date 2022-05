Ambulantes fazem protesto na avenida Bernardo Vieira

Artur Dantas

No entanto, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estabeleceu que o horário de vendas por parte dos ambulantes deveria ser das 20h as 22h. Sem aceitar a determinação, os vendedores saíram às ruas na tarde desta terça-feira (19) e carregando faixas afirmam que montarão suas barracas a partir das 18h.Se a promessa dos ambulantes se cumprir, a expectativa é que a polícia intervenha e retire as barracas do local. Neste momento, alguns policiais acompanham a movimentação de longe.De acordo com alguns vendedores, a Semsur informou que a determinação na partiu da própria secretaria, mas, teria sido uma decisão do Ministério Público.Os ambulantes, contudo, alegam que pediram para ver o processo e a Semsur se negou a mostrar, o que teria levantado a suspeita que o pedido partiu não do MP, mas da diretoria do shopping Midway Mall.