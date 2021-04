Abertas inscrições para oficinas de capacitação de músicos em Natal

Estão abertas, até 7 de abril, as inscrições para as oficinas de capacitação profissional para músicos que a Fundação Nacional de Artes (Funarte) levará a Natal nos dias 22 e 23 de abril.A oficina Planejamento estratégico e elaboração de projetos na área de música será ministrada pela consultora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Pérola Akerman; e o tema Música e as novas tecnologias de distribuição será abordado pelo diretor da Tratore Distribuidora, Maurício Bussab.As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet.São oferecidas 50 vagas gratuitas para músicos profissionais. Os músicos interessados devem enviar release ou currículo e justificativa (de no máximo seis linhas) do interesse pelas oficinas para o endereço eletrônico [email protected] A seleção ficará a cargo exclusivamente do Centro da Música (Cemus) da Funarte.Brasília (DF), Belém (PA), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) também receberão o programa de capacitação, formulado para os músicos contemplados pelo Projeto Pixinguinha 2008/2009 e estendido gratuitamente à comunidade de músicos profissionais.Após as oficinas haverá um encontro aberto a todos os profissionais da cadeia produtiva de música com o diretor do Centro de Música da Funarte, o músico e pesquisador Cacá Machado, e a coordenadora de música popular da Funarte, a compositora Ana Terra.

22 e 23 de abrilInscrições abertas até 7 de abrilPlanejamento estratégico e elaboração de projetos na área de músicaCom Pérola Akerman, consultora do SebraeMúsica e as novas tecnologias de distribuiçãoCom Maurício Bussab, diretor da Tratore DistribuidoraDiálogo da Funarte com a classe musicalCom Cacá Machado, diretor do Centro da Música da Funarte, eAna Terra, coordenadora de música popular da FunarteHotel Praia MarRua Francisco Gurgel, 33 - Ponta NegraCep 59090-050 - Natal RNEntrada franca - inscrição obrigatória; número de vagas limitado