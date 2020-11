Desafio Natal Sports será disputada em três competições

Corredores de rua, aventureiros experientes e de primeira viagem já marcaram na agenda. O sábado 21 de março é o dia do primeiro desafio da temporada 2009 do Circuito Solo Potiguar de Corrida de Aventura.O Desafio Natal Sports é formado por três competições distintas, cada uma delas direcionada a um tipo específico de competidor.A Corrida de Rua, modalidade muito praticada em todo o país, é indicada à atletas , profissionais ou amadores, de todos os níveis.A prova, disputada a pé, terá 5km de extensão. “É a oportunidade de agregar corredores e colocá-los em contato com o mundo da corrida de aventura, por outro lado este é um desafio interessante, um prova rápida, mas bem puxada”, explica David Taveira, organizador do Desafio Natal Sports.Além dos corredores de rua, a presença expressiva dos aventureiros é o ponto alto. Os mais experientes, que com certeza chegam ao primeiro encontro do ano prometendo brigar pelo título de 2009, vão encarar uma prova de 45km pela região de Pium, na Grande Natal.A organização prepara um desafio duro, com trekking, canoagem, nado e mountain bike, “os competidores podem até achar que o percurso é curto, mas vão se surpreender com o nível da prova”, conta David.Os corredores de aventura que enfrentam pela primeira vez este tipo de competição ou que não são muito experientes participam da Aventura Light em uma prova de 11km de trekking.Tanto os integrantes do desafio de 45km, quanto os do de 11km podem competir nas categorias solo ou duplas, lembrando que o ranking de pontuação de cada formação é diferente. Os pontos conquistados no Desafio Natal Sports valem para o ranking local de corrida solo e para o nacional.Os competidores das três provas largam juntos às 8h da manhã do sábado, 21/03, da av. Eng. Roberto Freire. Atletas de todo o país são aguardados para o evento que ainda recebe inscrições.Os interessados em participar, seja da corrida de aventura ou da corrida de rua, podem fazer o cadastro no site www.solopotiguar.com.br ou na sede da Natal Sports, que fica no Espaço América, localizado na av. Rodrigues Alves em Petrópolis. Outras informações com a organização da prova pelo telefone (84) 9989.1140.O Primeiro Desafio Natal Sports de Corrida de Aventura é organizado pela Solo Potiguar Aventura e conta com o patrocínio da Natal Sports e com os apoios da Boardflex Roupas de Surf e Rapanui Bike Store. Promoção do site webventure.com.br, programas Motores e Ação e Band Esportes e Ação.