Coape apreende facas, drogas e celulares no presídio de Parnamirim

Fotos: Divulgação/Coape

Segundo a Coape, na sexta-feira, o preso Wellington Hermógenes do Vale, acusado de integrar uma quadrilha de assaltantes, pediu ao cabo PM Jonas, que entrega a alimentação para os presos nas delegacias, para “pegar uma encomenda para ele em posto de combustível em Parnamirim”.Segundo nota enviada pela Coape, “o cabo pegou a encomenda de um adolescente, e não verificou o conteúdo no ato do recebimento, só deixando para verificar em casa. Foi aí que ao abrir a sacola encontrou a faca, as duas pedras de droga e uma cola super bonder”, diz a nota.O coordenador da Administração Penitenciária, José Deques, foi até a unidade prisional e juntamente com agentes e fizeram uma revista completa na cela de Wellington, encontrando mais produtos ilegais.“Em seguida o preso foi recolhido para o isolamento por determinação de José Deques”, conclui a nota da Coape.