Alunos e cursos sob avaliação

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Enade é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sinaes.Acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades, para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências.É aplicado periodicamente aos estudantes de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro (ingressantes) e último (concluintes) ano do curso, admitida a utilização de procedimentos amostrais. Este ano a novidade é que os alunos que estão ingressando na universidade também terão que participar do ENADE.As instituições de educação superior que oferecem os cursos a serem avaliados pelo Enade 2009 deverão encaminhar ao INEP, nos termos da legislação vigente, o cadastro dos estudantes habilitados (concluintes e ingressantes).Ingressantes são os estudantes que até o dia 1º de agosto de 2009 tenham cumprido entre 7% e 22% da grade curricular mínima do curso. Os ?Concluintes são aqueles que até 1º de agosto de 2009 tenham cumprido no mínimo 80% da grade curricular mínima do curso ou, ainda, aqueles que tenham condições acadêmicas de conclusão do curso durante o ano letivo de 2008, independentemente do percentual de conclusão da carga horária mínima do curso em 1º de agosto deste ano.O Enade é componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular em relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento.Para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. Seus resultados produzem dados por instituição de educação superior, categoria administrativa, organização acadêmica, município, estado e região. Assim, serão constituídos referenciais que permitam a definição de ações voltadas para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação, por parte de professores, técnicos, dirigentes e autoridades educacionais.O ENADE será realizado no dia 8 de novembro e irá avaliar as áreas de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Estatística, Música, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Teatro e Turismo e os Cursos Superiores de Tecnologia em Design de Moda, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Turismo, Gestão Financeira, Marketing e Processos Gerenciais.A inscrição de estudantes habilitados ao Enade 2009 ocorrerá durante o período de 29 de junho a 31 de agosto de 2009. Somente serão processadas inscrições realizadas eletronicamente pela própria Instituição de Ensino Superior (IES), por meio da página da Internet http://enade.inep.gov.br. A relação de estudantes selecionados pelos procedimentos amostrais, definidos pelo Inep, será divulgada por meio da página da Internet http://enade.inep.gov.br, a partir de 10 de setembro de 2009. É responsabilidade dos dirigentes das IES divulgar amplamente, junto ao seu corpo discente, a lista de estudantes selecionados para o Enade 2009.De acordo com a legislação, ficam dispensados do Enade 2009 os que colarem grau até o dia 31 de agosto de 2009; os que estiverem, na data da prova, oficialmente matriculados e cursando atividades curriculares fora do Brasil, em instituição conveniada com a IES de origem do estudante, e os inscritos que não forem selecionados pelo plano amostral definido pelo Inep.A avaliação externa das instituições e cursos de graduação resultará na atribuição de conceitos a cada uma e ao conjunto das dimensões avaliadas, numa escala de cinco níveis, sendo os níveis 4 e 5 indicativos de pontos fortes, os níveis 1 e 2 indicativos de pontos fracos e o nível 3 indicativo do mínimo aceitável para os processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e de credenciamento e recredenciamento de instituições.Se o estudante concluinte ou ingressante de mais de um curso de graduação a ser avaliado pelo Enade 2009 for selecionado para mais de um curso, deverá optar por uma das provas e comparecer ao local determinado no respectivo Cartão de Informação do Estudante. Após a realização da prova o estudante deve enviar correspondência ao Inep detalhando os cursos e as IES que freqüentou, acompanhada de cópia dos respectivos Cartões de Informação do Estudante.O ENADE possui uma característica diferente do antigo Provão, embora ambos tenham como modelo principal uma prova. O ENADE está realmente auxiliando as instituições a terem uma visão melhor dos seus alunos. Não é um instrumento isolado, já que faz parte do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que está conseguindo dar uma visão geral de cada curso avaliado.Quanto ao Direito, as 83 faculdades espalhadas pelo Brasil que apresentaram nota inferior a 3 no ENADE estão passando por uma supervisão do Ministério da Educação.Todas as instituições com índice baixo tiveram um prazo para proceder às correções sugeridas pelo MEC.A diminuição do número de vagas oferecidas (algumas faculdades tiveram que diminuir em até cinquenta por cento o número de vagas que oferecem), a melhoria da biblioteca, do corpo docente, das instalações físicas e, principalmente, a melhoria do projeto político pedagógico tanto da instituição como do curso.A Fal. O prazo estipulado pelo MEC já está chegando ao final e as exigências foram cumpridas.O trabalho da comissão foi iniciado há dois anos e de lá pra cá a comissão vem atuando nos cursos de Direito, Pedagogia e Medicina. Porém, esse acompanhamento será ampliado a outros cursos superiores.É importante ressaltar a importância do ENADE, que não é uma brincadeira. É um negócio extremamente sério. É bom que tanto os alunos quanto as instituições considerem o exame com seriedade e responsabilidade.