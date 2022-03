Número de amputações chega a 839 em três anos no Walfredo Gurgel Os dados foram levantados pela Promotoria de Defesa da Saúde e englobam os casos de problemas vasculares decorrentes do diabetes.

Um dado alarmante. Nos últimos três anos, 839 pessoas na capital sofreram alguma amputação de membros em decorrência do diabetes. Desde 2006, o levantamento foi requisitado por diversas ocasiões pela Promotoria de Defesa da Saúde à direção do Hospital Monsenhor Wlafredo Gurgel, mas somente no último dia 29 de abril foi repassado ao órgão do Ministério Público.



As amputações em 2007 chegaram a 341 e, em 2008, o número cresceu e chegou a 372. Em 2009, até o mês de abril, já foram contabilizadas 96 amputações de membros em Natal.



Os números são uma preocupação antiga dos promotores de saúde. No dia 22 de junho de 2006 foi instaurado um processo civil na 47ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Saúde com o objetivo de apurar os índices de amputações em Natal. Os dados foram pedidos à direção do hospital por meio de um despacho do então promotor Fausto França Júnior.



Já em 2007, no dia 9 de fevereiro, o Centro de Apoio às Promotorias (CAOP) realizou uma vistoria no Walfredo Gurgel, iniciada com uma reunião com a então diretora, Rosângela Morais. Diante do panorama, ela explicou que a prioridade do hospital é o atendimento de urgência e emergência. Segundo a médica infectologista, na época apenas 1/3 dos pacientes que procuravam atendimentos se enquadrava no conceito.



O chefe da cirurgia vascular, Edison Barreto, declarou que, devido a ausência de acompanhamento pela atenção primária, os pacientes diabéticos já chegam ao Wlafredo Gurgel com quadro grave e com grande comprometimento vascular. Na maioria dos casos, o cenário leva à amputação.



Já em 2009, mais precisamente no dia 12 de janeiro, o chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Anísio Virgulino, explicou que a unidade, que realiza procedimentos de arteriografia, foi dotado de um setor de atendimento ao diabético.



O setor era composto por uma equipe multidisciplinar com atenção primária, secundária e terciária, que contava com auxiliares de enfermagem, profissionais responsáveis por orientar os pacientes quando ao atendimento básico. A equipe de nutricionistas orientava quanto as dietas e os fisioterapeutas indicavam os calçados adequados.



Havia um outro quadro médico composto pelos serviços de cardiologia, oftalmologia, cirurgia vascular, neurologia e nefrologia. Anísio Virgulino disse que com a municipalização da saúde, o setor de atendimento ao diabético foi retirado do HUOL sob a alegação de que o hospital não era nenhum órgão de saúde de nível terciário. Com a extinção do setor, nenhum outro serviço semelhante em dependência foi criado no município e estado.



Em razão disso, o Walfredo Gurgel, que realizava uma amputação diária, passou a fazer de quatro a cinco por dia em média. O problema tentou ser resolvido através de um convênio com a mesma equipe que procedia o trabalho. Dessa vez, o setor seria particular, no Hospital Médico Cirúrgico.



Reunião



No último dia 16 de abril, a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) convocou a promotora Iara Pinheiro para uma reunião a fim de esclarecer a situação das amputações no Walfredo Gurgel. O encontro marcado para o dia 27 de abril não foi realizado. Através de um novo despacho, foi convocada uma nova reunião ainda sem data para ser realizada.