Queda de energia faz avião abortar pouso no Augusto Severo

Segundo a assessoria de imprensa da Infraero, houve uma queda de energia no gerador do aeroporto durante um minuto. “Como o gerador teve de ser religado, as lanternas de balizamento da pista ficaram apagadas durante 4 minutos. Mas logo em seguida o problema foi resolvido e tudo já está funcionando normalmente”, disse a assessoria.O jornalista Augusto Bezerril estava no voo 3318 e disse que notou que outros aviões também não pousaram durante esse período. “Durante todo esse tempo a tripulação do meu voo ficou pedindo para que nós ficássemos com os cintos afivelados. Quando desembarcamos, notamos que houve um certo alívio de todos”, falou.A assessoria de imprensa da Infraero afirmou ainda que logo após a energia ser religada, a equipe de manutenção do aeroporto foi acionada e fez vários testes na parte elétrica do terminal.“Agora vamos esperar por um relatório da Cosern para saber o que houve. Mas é bom ressaltar que não houve nenhum incidente e tudo está tranquilo até o momento”, finalizou.