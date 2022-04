Professores de Parnamirim discutem fim da greve Desde os anos 80, cidade não tinha greve de professores.

Em greve há 24 dias, os professores da rede municipal de ensino do município de Parnamirim se reúnem, nesse momento, em assembléia, no auditório do Supermercado Boa Esperança, no Centro, para discutir sobre a incorporação no salário base de uma gratificação no valor de R$ 300, para ser paga em duas parcelas, uma em julho e outra em dezembro.



A proposta foi apresentada na última sexta-feira (15) pela secretária de Educação de Parnamirim, Raimunda Basílio.



Os servidores da educação de Parnamirim reivindicam, entre outras coisas, o piso nacional dos professores, insalubridade para os funcionários que trabalham no apoio, vale transporte, eleições diretas para diretor e plano de cargos e carreiras.



“Caso não aceitemos a proposta da secretária, estaremos nos mobilizando ainda mais para que a sociedade tome conhecimento do assunto”, disse o presidente dos Servidores do município de Parnamirim, Juscelino de Lima Bezerra.



Segundo ele, desde os anos 80, períodos administrados por Fernando Bandeira de Melo e Flávio Martins, Parnamirim não tinha greve de professores. “Esperamos bom senso da atual administração com avanços nas nossas reivindicações”.