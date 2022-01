Wilma articulará reunião entre governadores e Mantega para cobrar recursos

Elpídio Júnior Wilma: cobrança para compensações ao Nordeste.

Avaliando como positivo o Fórum dos Governadores, Wilma de Faria destacou os debates sobre a crise financeira e as enchentes como os mais importantes do encontro. Contudo, com relação aos repasses que seriam solicitados para as ações voltadas à compensação das perdas causadas pelas chuvas, a governadora confirma que ainda levará tempo para o auxílio financeiro do Governo Federal.“Os recursos só podem ser liberados após a avaliação de danos, para que possamos ir ao Ministério da Integração Nacional e informar exatamente o que é necessário”, explicou a governadora.Sobre as medidas da União que devem ser adotadas para compensar as perdas dos governos estaduais com a diminuição do Fundo de Participação (FPE), a governadora disse que a cobrança do Nordeste será a maior porque a região foi a que mais perdeu com a diminuição dos repasses.“Vamos marcar uma reunião com o ministro Mantega para discutir e negociar uma compensação para os estados do Nordeste, que foram os que mais perderam”, disse Wilma, explicando que o Nordeste, por ter uma grande população e baixa renda per capta, tem uma dependência maior do fundo.