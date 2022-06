Petrobras não é "caixa-preta" e segue leis contábeis rígidas, diz ministra Dilma chegou a se emocionar ao defender a estatal, que, para ela, "também é uma empresa do coração”.

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse hoje (22) que a Petrobras não é uma “caixa-preta”, referindo-se a denúncias de possíveis irregularidades contábeis na estatal, que motivaram a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado.



A Petrobras segue leis rígidas de demonstrações contábeis, afirmou Dilma, que citou a Sarbanes-Oxley, lei criada em 2002 nos Estados Unidos. “A Petrobras cumpre sistematicamente a Sarbanes-Oxley.



Essa história de falar que a Petrobras é uma caixa-preta – a Petrobras pode ter sido uma caixa preta em 1997, 1998, 1999, 2000, mas a Petrobras de hoje é uma empresa com nível de contabilidade dos mais apurados do mundo”, disse.



A ministra argumentou ainda que, se a empresa não fosse confiável, os investidores não a procurariam. “Caso contrário, os investidores não a procurariam como sendo um dos grandes objetos de investimento. Investidor não investe em caixa-preta deste tipo”, reforçou.



"É espantoso que se refiram dessa forma a uma empresa do porte da Petrobras”, afirmou Dilma, que chegou a se emocionar ao defender a estatal, que, para ela, "também é uma empresa do coração”.



No último dia 15, o requerimento para instalação da CPI da Petrobras foi lido no plenário do Senado.