Rogério Marinho prefere não opinar sobre eleições do PSDB

Júlio Pinheiro Rogério Marinho soube do convite a Toinho Câmara após ligação de um repórter.

“Ainda não sou do partido, então não posso declarar nada”, afirmou, hoje (14), ao. Prestes a entrar na sigla, o deputado federal era tido como nome certo para substituir Geraldo Melo na presidência, mas o ex-senador preferiu indicar Toinho Câmara, alegando que o partido precisaria de alguém com tempo disponível. Marinho disse que soube do convite após a ligação de um repórter.Enquanto atraía Rogério Marinho para o PSDB, Geraldo Melo tentou desfazer a ideia de que a entrada do deputado federal ofuscaria seu nome. “Ele só vai fortalecer o partido. E quero acabar com essa impressão de que ele vem para colidir”, disse, certa vez, acrescentando que estava "ansioso" com a possibilidade de filiação.Com o convite a Toinho Câmara, Geraldo Melo demonstrou cautela, e não ansiedade, na condução do partido. Geraldo Melo é pré-candidato a deputado federal em 2010.