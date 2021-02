Luís Carlos discute com Enildo Alves e vai para oposição

Após questionamentos por parte do peemedebista com relação ao regime de urgência para a apreciação de matéria, Enildo disse que os argumentos de Luís Carlos eram oposicionistas e que o parlamentar deveria ir para a oposição. A sugestão de pronto foi atendida por Luís Carlos.“Atendendo ao pedido do líder Enildo Alves e na dificuldade na forma de ele agir como líder, dificuldade de encontrar sintonia e até o diálogo com o Executivo, pode me considerar de oposição”, disse Luís Carlos.O vereador Hermano Morais (PMDB), líder do PMDB na Casa, cobrou respeito por parte de Enildo se o Governo quisesse o apoio do PMDB, alegando que o partido, assim como entrou em entendimento para aceitar o convite da prefeita para ingressar no Governo, poderia ir para a oposição.George Câmara (PCdoB) e Raniere Barbosa (PRB), membros da oposição, chegaram até a dar as boas-vindas ao vereador Luís Carlos na bancada de oposição e criticaram a postura da Prefeitura no envio dos projetos. “Tudo é regime de urgência. Não há possibilidade de se debater nada”, disse George Câmara.O líder do PR na Casa, vereador Adão Eridan, criticou a postura da bancada de situação. Para ele, apesar dos 17 vereadores, "a bancada está mais fraca do que caldo de biloca".Os vereadores Luís Carlos e Paulo Wagner (PV) chegaram a se queixar da falta de espaço que tinham na administração. Em fevereiro, os parlamentares queixavam-se que, mesmo sendo da situação, não tinham participação na administração municipal.