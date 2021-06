Africano que engoliu 85 cápsulas de cocaína recebe alta

Fotos: Reprodução/PF Raios X mostra vários “objetos cilíndricos” espalhados por todo o seu intestino.

Confira abaixo o vídeo

No último dia 23 de março, às 22h30, ele desembarcou em Natal, vindo de São Paulo e pretendia viajar para Portugal. No momento em que apresentou o passaporte tremia muito e, mesmo após feita uma revista na sua bagagem e nada ter encontrado, ainda assim permanecia nervoso, o que levou os policiais a desconfiar que tivesse engolido algum tipo de droga.Imediatamente levado ao hospital, logo nos primeiros exames de raios X ficou confirmado que vários “objetos cilíndricos” estavam espalhados por todo o seu intestino. O homem então confessou que havia ingerido cocaína, fato comprovado pelos peritos da PF tão logo analisaram as primeiras “amostras” expelidas. Ao todo, o africano levava 85 cápsulas que totalizaram 1,77 kg.Durante o seu interrogatório o acusado, que reside em Guiné-Bissau, África, disse que foi contratado em seu país para se deslocar até São Paulo onde recebeu o entorpecente de uma mulher no centro da cidade, porém negou-se a fornecer maiores detalhes, bem como, omitiu o nome da pessoa que lhe pagaria 5 mil dólares pelo transporte da droga até o seu país.Enquadrado na Lei 11.343/06, caso venha a ser condenado pela Justiça, o estrangeiro poderá ser apenado com até 15 anos de reclusão.Em 2009 a Polícia Federal já prendeu três estrangeiros acusados por tráfico no aeroporto Augusto Severo e apreendeu 11 kg de cocaína.