Pastel com gostinho de acarajé

Fotos: Elpídio Júnior

Pastel Baiano

São pastéis de todos os sabores, preparados com frutos do mar, queijos, carnes, frangos, vários tipos de frios e doces. Os denominados especiais são montados com palmito em pedaços, molho bechamel, tomate seco e mussarela.Um dos diferenciais da Bodega é a opção por produtos caseiros que são receitas próprias, desde a massa até o molho. O pastel de frutos do mar (peixe, polvo e camarão) tem como base o molho de tomate, totalmente produzido na cozinha da lanchonete.Os pastéis saem em média por R$ 2,80, variando de preço de acordo com o recheio. O custo do produto possibilita, para quem conseguir comer mais de um, experimentar algum dos seis sabores doces. O predileto da clientela é o tropical. Combinação de banana, chocolate em pó, açúcar e lâminas de mussarela.Para acompanhar o pastel, a pedida é o tradicional caldo de cana. Mas no cardápio, há diversas opções de suco e refrigerantes. A lanchonete também elabora sanduíches com hambúrguer de 100 g, 50g a mais que os industrializados.Para manter o sucesso do negócio, o proprietário Renato Gomes, não revela o segredo da massa crocante dos pastéis, mas prometeu dizer todos os ingredientes que a compõem. Há mais de cinco anos em funcionamento, a Bodega preencheu uma lacuna do mercado natalense, que não contava com uma casa especializada na venda de pastéis."Na verdade sou engenheiro e um curioso da literatura gastronômica. Como já tinha o espaço, resolvi montar o negócio", explicou Renato.Farinha de trigo, água, sal, gordura especial e álcool. (Renato Gomes informou que não poderia fornecer as quantidades e o modo de preparo, pois esse é o segredo da receita).A receita é uma combinação de molho baiano com camarões.1 Cebola Picada½ Pimentão Verde picado4 Dentes de alho amassado2 Colheres de sopa de azeite de Dedê1 Vidro pequeno de Leite de côco2 Conchas de Molho BrancoCoentro picadoSal a gostoColoque o azeite de dendê numa panela e deixe aquecer. Acrescente a cebola, o alho e o sal, deixando a cebola amolecer (sem dourar). Coloque o pimentão picado e misture bem. Apague o fogo, acrescente o coentro picado, misturando bem. Coloque duas conchas de molho branco e misture até ficar homogêneo.Bananas fatiadas, chocolate e queijo mussarela. Com os ingredientes em mãos, é só montar.Filé de peixe na chapa, filé de camarão passado no azeite de oliva e polvo, acrescentando molho de tomate.Bodega do PastelAv. Antônio Basílio (por trás do Hiper Bompreço).Fone: 3206-4848Funcionamento: todos os dias, das 16h às 23h.