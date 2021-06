Campeonato Paulista: Corinthians vence de virada no último instante

Faça seu comentário

No clássico entre Corinthians e São Paulo em pleno Pacaembu, válido pela "ida" da semifinal do Campeonato Paulista, deu Corinhians no último instante.A partida terminou 2 a 1 - o São Paulo abriu o marcador com Miranda; o Corinhians empatou com Elias e virou o placar com Cristian (aos 47 minutos do segundo tempo).Ao fim da partida, os atletas corinthianos lembraram que ainda tem o jogo da "volta", no próximo dia 19 - e deve ser mais difícil que arrancar a vitória no Pacaembu, pois será no Morumbi, casa do São Paulo.Detalhe: para se classificar à final, o Corinthians neste momento tem a vantagem de jogar pelo empate na casa do adversário. Por outro lado, o São Paulo agora está obrigado a vencer (nem que seja por um gol apenas) a fim de seguir adiante na competição.