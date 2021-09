Medidas sobre passagens aéreas serão votadas pelo Plenário

A Mesa Diretora decidiu nesta quinta-feira (23) que submeterá as novas regras sobre a cota de passagens aéreas ao Plenário. Pelo Regimento Interno da Câmara, a medida, por ter caráter administrativo, pode ser baixada por ato da Mesa Diretora, sem a necessidade de ser aprovada pelo Plenário. A Mesa pretende, no entanto, propor as mudanças por meio de projeto de resolução, o que obrigará a votação das medidas em plenário.O presidente da Câmara, Michel Temer, vai apresentar a proposta aos líderes partidários na próxima terça-feira (28). A intenção é votá-la ainda na próxima semana. O 1º secretário, deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), explica que, com a decisão, a Câmara acompanhará o Senado, onde as mudanças nas regras sobre passagens aéreas foram submetidas ao voto dos senadores.As medidas anunciadas ontem são:- tornar de uso exclusivo dos deputados e assessores a cota parlamentar de passagens áereas;- extinguir as sobras de créditos nessas cotas;- restringir o uso para viagens nacionais; e- divulgar na internet a prestação de contas de todos os auxílios pagos aos deputados.Na semana passada, o presidente da Câmara já havia anunciado a redução de 20% nas cotas das passagens aéreas.Fonte: Agência Câmara