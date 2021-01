Senado divulga lista dos 50 primeiros funcionários afastados

Agência Senado 1º secretário do Senado divulga secretarias que tiveram diretores afastados dos cargos.

Foram extintas, entre outras, as Subsecretarias de Coordenação Técnica e Relações Institucionais (SCOTRI), de Anais (SSANS), de Elaboração de Autógrafos e Redação Oficial (SSEAUT), entre outros.O diretor geral do Senado Alexandre Gazineo declarou que ser tomada a decisão sobre quais diretorias seriam extintas e quais seriam mantidas, procurou-se preservar áreas consideradas essenciais para o bom funcionamento operacional, administrativo e parlamentar da Casa, como a Secretaria Geral da Mesa, o Serviço Médico e a área financeira.Na entrevista coletiva realizada no final da noite desta sexta-feira (20), foi divulgada a lista dos 50 primeiros funcionários afastados dos cargos.As estruturas às quais essas pessoas estavam vinculadas, porém, permanecerão em funcionamento, já que a extinção das mesmas, explicou Heráclito, depende de aprovação da Mesa.O 1º secretário ressaltou que o anúncio desta sexta-feira é apenas o início do trabalho de reestruturação administrativa do Senado. “Na próxima semana, serão divulgados atos que darão sequência às providências que estamos tomando no sentido da reformulação administrativa do Senado, precedendo a participação da Fundação Getúlio Vargas nesse trabalho” - disse o senador.1. SECRETARIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SCOTRI2. GABINETE DA CONSULTORIA - PRODASEN3. SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO PRODASEN - SSADF4. SUBSECRETARIA DE ANAIS - SSANS5. SUBSECRETARIA DE REGISTRO E APOIO A REUNIÕES DE COMISSÕES - SSAREC6. SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - SSCONV7. SUBSECRETARIA DE CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA - SSCTEC8. SUBSECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE AUTÓGRAFOS E REDAÇÃO OFICIAL - SSEAUT9. SUBSECRETARIA DE OBRA - SSOBRA10. SUBSECRETARIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS - SSPDEP11. SUBSECRETARIA DE POLÍCIA OSTENSIVA - SSPOL12. SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO A AUTORIDADES -SSPROT13. SUBSECRETARIA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - SSPUBL14. SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SSTIN15. SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES- SSOPER/STEL16. SUBSECRETARIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO – SSTEMA/STEL17. GABINETE DA SAMS - GBSAMS18. INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO - ILB19. DIRETORIA-GERAL ADJUNTA - DGERAD20. PRESIDÊNCIA - PRESID21. COORDENAÇÃO DE ANÁLISE DE NOTÍCIAS - CODAN22. COORDENAÇÃO RÁDIO AGÊNCIA - CORAGE23. COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL24. COORDENADORIA DE ATIVIDADE POLICIAL25. COORDENAÇÃO DE APOIO AEROPORTUÁRIO - COAPAE26. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS OFICIAIS DO SENADO FEDERAL - COARO27. COORDENADORIA DE PESQUISA E APOIO TÉCNICO - COPAT28. GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES - GBSSEP29. SUBSECRETARIA DE APOIO TÉCNICO DA GRÁFICA - SSATEC30. SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO AOS GABINETES PARLAMENTARES – SSASEN/GBASEN31. SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS ÁREAS DE INFORMAÇÃO, ADMINISTRATIVA E ESPECIAIS – SSADE/GBADE32. SUBSECRETARIA DE APOIO TÉCNICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO INTERLEGIS - SSATR SSATR33. SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO - SSDOC34. SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FOMENTO - SSPLF35. SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - SSGDOC36. SUBSECRETARIA DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SSINES37. SUBSECRETARIA DE REDAÇÃO DA ORDEM DO DIA DO SENADO - SSRODS38. SUBSECRETARIA DE ARQUIVO PERMANENTE - SSARPE39. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL - SSAP40. SECRETARIA DE ESTÁGIO - SESTAG41. COORDENADORIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - COPADM42. COORDENADORIA DE PROCESSOS JUDICIAIS - COPSUD43. SUBSECRETARIA DE CONVERSÃO DIGITAL DOS ACERVOS AUDIOVISUAIS - SSCODA44. SUBSECRETARIA DE PESQUISA E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS - SSPES45. SUBSECRETARIA DE PESSOAL INATIVO - SSPIN46. SUBSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA - SSITE47. COORDENADORIA JURÍDICA - GBEXEC48. GABINETE DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO - GBEXEC49. GABINETE DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO - GBEXEC50. GABINETE DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO - GBEXEC