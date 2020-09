Para Márcia Maia, escândalo não afeta planos de João Maia para 2010

Fotos: Gabriela Duarte Márcia Maia afirma acreditar na "honestidade" de João Maia.

“João Maia não sai (do grupo de apoio da governadora) de jeito nenhum. Quero me solidarizar com tudo o que ele está enfrentando”, afirmou a deputada hoje (9), durante entrevista ao Jornal 96 , da, acrescentando que ele era um homem “íntegro, honesto e inteligente”.João Maia ganhou destaque nos jornais e revistas do país desde o dia 02 de março, quando reportagem da Folha de São Paulo publicou que seu irmão, Agaciel Maia, teria escondido uma mansão avaliada em R$ 5 milhões do Imposto de Renda. Agaciel Maia deixou o cargo de diretor-geral do Senado no dia seguinte. O imóvel estava no nome de João Maia.Agora, o deputado federal está sendo acusado de também esconder o avião bimotor dele, de R$ 448 mil, da Receita. O assunto rendeu destaque na revista Época dessa semana.Márcia Maia ainda colocou no mesmo grupo político da governadora Iberê Ferreira (PSB), a “candidatura natural”, o presidente da Assembleia Legislativa, Robinson Faria (PMN), a “candidatura legítima” e o ex-prefeito Carlos Eduardo (PSB), “que é respeitado e faz parte do partido”.Ela não respondeu, entretanto, se o PSB optará ou não por uma candidatura própria para o governo. “Ainda é muito cedo para discutir isso (...). Temos que decidir através do diálogo o que é mais importante para o partido”.A entrevistada negou que a saída do deputado federal Rogério Marinho do partido pudesse enfraquecer o PSB com o abandono de outras lideranças.“As pessoas que seguem Rogério Marinho também têm afinidade com a governadora Wilma de Faria. O sentimento da maioria dos membros do PSB é que o partido deve se fortalecer buscando o diálogo e a harmonia”, defendeu.Márcia Maia disse ainda que o que a preocupava neste momento seria “o fortalecimento do partido” e não a candidatura dela à presidência do diretório municipal do PSB, hoje ocupada por Carlos Eduardo.Ela rebateu, no entanto, as críticas dos Enildo Alves (PSB) e Júlio Protásio (PSB) de que ela não seria boa candidata por ter assumido uma postura anti-democrática durante a convenção do partido em junho passado. “Não se pode fazer política com revanchismo e agressão. A posição deles está equivocada”.Os vereadores em questão fazem parte da ala do PSB, liderada por Rogério Marinho, que ficou descontente com a escolha da governadora Wilma de Faria em apoiar a deputada federal Fátima Bezerra (PT) para a prefeitura em 2008.“Eu lutei por uma aliança que fizesse o partido ter o maior número de vereadores, e hoje o PSB tem a maior bancada na Câmara Municipal”. As eleições para a presidência municipal do PSB serão realizadas em outubro. Além de Márcia Maia, Enildo Alves e Júlio Protásio já se colocaram como pré-candidatos.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta segunda-feira (9).