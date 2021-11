Duas pacientes estão internadas em Goiânia com suspeita de gripe suína A comerciante Rúbia Fernandes e a filha chegaram a passar pelo Hospital Materno-Infantil, mas foram transferidas em seguida.

Brasília - Uma mulher de 29 anos e uma criança de 5 anos permanecem internadas no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia com suspeita de gripe suína. A comerciante Rúbia Fernandes e a filha chegaram a passar pelo Hospital Materno-Infantil, mas foram transferidas em seguida.



De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, o quadro clínico de ambas foi avaliado pela direção do hospital como “compatível” com o da gripe suína. A evolução da doença, segundo a secretaria, já ultrapassa oito dias, o que poderia indicar o término do quadro infeccioso.



A direção do hospital informou que as pacientes já estão “clinicamente bem”, sem febre ou qualque sintoma da doença. O caso foi comunicado ao Ministério da Saúde e o resultado do exames deve ser divulgado em dois dias.



Agnaldo Moreira da Silva Júnior, marido de Rúbia e pai da criança, chegou do México há dez dias apresentando sintomas de gripe suína, mas não procurou nenhuma unidade de saúde. Ele já apresenta melhora.



Os casos ainda não fazem parte da lista oficial divulgada ontem (28) pelo Ministério da Saúde, que inclui 20 pacientes em observação em todo o país.