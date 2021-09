Semsur notifica 840 camelôs em Natal por pirataria

Maiara Felipe Camelôs reclamam do pouco tempo para vender a mercadoria.

“Esperamos que eles retirem as mercadorias até o final do prazo”, enfatiza o secretário João Bastos. Ele explica que as notificações são medidas educativas, sem confirmar o que será feito com os camelôs, caso a mercadoria não seja retirada de circulação até o final de semana.Um dos comerciantes notificados afirma que há sete anos vende CDs e DVDs e nunca passou por uma fiscalização. “Tenho mais de quatro mil produtos aqui. Como vou me desfazer disso nesse tempo?”, questionou o camelô. O prejuízo calculado por ele, chega próximo aos R$ 3 mil.Nesta sexta-feira (24), a Semsur se reunirá com o Sebrae, Banco do Brasil e a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas). O encontro pretende fechar parcerias com o propósito de encontrar uma forma de auxiliar os camelôs prejudicados.Segundo o secretário, o espaço público não pode ser utilizado para vender produtos ilegais. Tanto as pessoas que comercializam em camelódromos e nas calçadas passarão pela fiscalização da Secretaria.