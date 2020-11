Clodovil tem coágulo no cérebro

Agência Brasil Clodovil é submetido a cateterismo.

Segundo a assessoria do parlamentar, ele teve um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico e depois sofreu uma queda em sua casa. Clodovil teria caído da cama, de acordo com informações preliminares.Ele foi encontrado por volta das 7h por um assessor de bruços no chão do quarto. Clodovil está sendo assistido pelos médicos Benício Othon e Álvaro Achar, e não deve passar por cirurgia.*Fonte: Folha on-line