Prefeitura anuncia construção de hospital

A Prefeitura do Natal anunciou na tarde desta segunda-feira (30), durante reunião entre os secretários de Planejamento, Augusto Viveiros, e Saúde, Levi Jales, a construção de um hospital municipal.A meta é finalizar o projeto até outubro e abrir licitação no fim do ano. No encontro, os secretários discutiram com a equipe técnica detalhes sobre o futuro hospital e informaram que já existem disponíveis R$ 14 milhões para a obra.“Esses recursos são fruto da emenda coletiva da bancada federal que inicialmente seriam destinados à construção das Unidades de Pronto Atendimento. Como o município conseguiu direto com o Ministério da Saúde o repasse para as UPAs, a emenda será destinada ao Hospital Municipal, que também terá pronto-atendimento”, explicou o secretário de Saúde, Levi Jales.Já o secretário de Planejamento garantiu que a construção do Hospital é prioridade para a Prefeitura. Ele cobrou empenho e agilidade da equipe técnica da Saúde na elaboração do projeto, que contará com a participação de um consultor do Ministério da Saúde.“Estamos investindo na saúde. Este ano devemos repassar mais de 30% do nosso orçamento para a área que, ao lado da educação, é considerada prioritária para a prefeita Micarla de Sousa. Para o hospital municipal, vamos contar com recursos federais, fruto da emenda da bancada”, destacou Viveiros.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura do Natal