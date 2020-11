Operart afirma que não recebeu recursos da Funcarte Assessoria Jurídica do Instituto FAL pede esclarecimentos ao Ministério Público sobre publicação envolvendo o nome da instituição.

A diretora-executiva do Instituto FAL, Ana Patrícia Sousa e Silva, enviou nota à redação do Nominuto.com apontando como inverídica a informação de que teria havido repasses de verbas da Fundação Capitania das Artes (Funcarte) ao projeto Operart, mantido pela instituição.



Na última quinta-feira, dia 12, o Diário Oficial do Estado trouxe uma publicação do Ministério Público, na qual é informada a instauração de um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades em repasses financeiros que a Fundação Capitania das Artes (Funcarte) teria feito ao projeto Operart, da Faculdade de Natal (FAL), em 2008.



Segundo Ana Patrícia, no entanto, o nome do Operart foi indevidamente incluído na publicação do Diário Oficial, uma vez que o projeto não recebeu recursos da fundação no último ano, nem é parte integrante do processo citado no anúncio da instauração do inquérito.



O Operart oferece aulas gratuitas de música, teatro, artesanato e artes plásticas e conta, entre seus parceiros, com apoio da Cosern.



A promotora Keiviany Silva de Sena, responsável pelo inquérito, afirmou ter decidido pela investigação após o recebimento de uma denúncia anônima, envolvendo o processo 0212-01121/2008.



Ela já solicitou ao atual presidente da fundação, César Revorêdo, o envio do processo à promotoria em um prazo de até 10 dias.



A respeito da publicação, a diretora do Instituto Fal enviou a seguinte nota:



“Com relação a notícia ‘MP investiga repasses da Funcarte a projeto da FAL’, a direção do Instituto Fal, proponente do projeto OPERART tem a informar que ela é inverídica.



E em respeito ao nome da entidade e nos que nela acreditam e nela depositam confiança e investimento, o Instituto Fal informa que no exercício de 2008 o Projeto OPERART não recebeu repasse da Fundação Capitania das Artes, como afirma notícia.



Além disso, o Projeto OPERART não responde ao processo 0212-01121/2008 como é colocado no noticiário. O Instituto Fal desconhece o que motivou o envolvimento do nome da entidade e do projeto neste caso. Mas tem completa segurança de que

houve um grave engano.



Ciente da publicação do portal ‘Nominuto.com’, a assessoria jurídica do Instituto Fal buscou esclarecimentos, sem êxito, junto ao Ministério Público e ao responsável pela

publicação do Diário Oficial.



Certos de que estes esclarecimentos serão prestados na próxima segunda-feira (16 de março), nos antecipamos para que o grave erro não seja mantido como verdadeiro.



E, no momento em que nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos, solicitamos a publicação deste comunicado, em igual destaque, em nome da verdade dos fatos."