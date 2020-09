Força feminina no esporte

Vlademir Alexandre

Umas das mais conceituadas representantes do atletismo brasileiro. Magnólia conquistou em mais de 30 anos de carreira títulos que a levaram ao topo do esporte nacional.



Principais conquistas:

Fátima Santiago

Principais conquistas:

Adeilma Luzia





Principais conquistas:

Suzet Cabral

- 27 vezes consecutivas campeã brasileira dos 400m - Troféu Brasil;- Campeã de 1977 a 2008 da Copa do Brasil de atletismo;- Recordista mundial e brasileira há 19 anos nos 400m com o tempo de 50s62;- Quatro convocações às olimpíadas. Seul - 1988; Barcelona - 1992; Atlanta - 1996 e Atenas - 2004;- Em 1990, foi eleita por um corpo de jornalistas brasileiros com a atleta do ano ao lado de Ayrton Senna, tricampeão de fórmula 1.- Atual campeã máster; Magnólia atualmente é a secretária de esportes do Estado.Outra representante do atletismo brasileiro. Fátima Santiago carrega na bagagem 798 medalhas, resultado de um trabalho nos 100, 200 e 400 m.1986 - Campeã da Olimpíada Nacional do Sesi, disputada em Blumenal, Santa Catarina;1987 - Campeã do Norte-Nordeste nos 200, 400m rasos e o revezamento 4x100;1988 - Campeã do Norte-Nordeste no Maranhão nos 200, os 400 m e os 4 x 400;1995 - Campeã dos Jogos Nacionais do Sesi, realizados em São Paulo. Levou o título nos 100m e 200m;Fátima Santiago atualmente é funcionária do Sesi, onde faz parte de um projeto de formação de jovens valores para o esporte que abraçou.Fortes atitudes tornaram Adeilma Luiz uma das mais respeitadas assistentes do Brasil em pouco mais de 13 anos de carreira.- Segunda mulher do Rio Grande do Norte a optar pela arbitragem. Anterior a ela, Maria das Graças, em 1979, foi a primeira assistente do Estado.- 1996- Depois de uma disputada competição com assistentes de outros estados, conseguiu a aprovação para o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF);- Participou como assistente de um dos jogos de maior público do Nordeste. Na Ilha do Retiro, no jogo do Sport Recife para um público de 40 mil torcedores;- Responsável pelas finais de jogos de Bairro e de outros eventos da Grande Natal.Suzet Cabral conseguiu sucesso como atleta de clubes do Nordeste e depois como treinadora das principais escolas de Natal.



Principais conquistas:

- Aos 17 anos foi convocada para integrar a Seleção Brasileira Infanto-Juvenil;- Campeã da Copa do Brasil pelo Giorgi;- Campeã da Copa do Nordeste e Norte-Nordeste pelo Giorgi;- Técnica campeã das Olimpíadas Escolares em Poços de Calda;- Como técnica, conquistou 17 títulos na categoria infantil em 22 finais disputadas pelo Colégio Marista. Ainda soma 32 títulos nas categorias mirim, infantil e juvenil.A professora Suzet Cabral é professora e coordena projeto Compartilhar junto com seu marido Breno Cabral.