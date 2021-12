Ponte vence o Americano por 2 a 1 e avança às 4ªs na Copa do Brasil

Site da Ponte Preta Os jogadores da Ponte festejam o gol da vitória sobre o Americano

Os gols da Macaca foram marcados pelos atacantes Gustavo Savoia, no primeiro tempo, e Danilo Neco na etapa final.O time de Campinas espera o resultado entre Coritiba e CSA-AL, que duelam nesta quarta-feira (6), na capital paranaense, para conhecer o adversário da Copa.Já nesta sexta-feira, a Macaca estreia no campeonato Brasileiro da Série B, em casa, diante do ABC de Natal, às 21 horas.O jogoA primeira chance de gol só saiu aos 15 minutos, quando a Ponte começou a soltar o seu futebol. Juan Marchisio dominou no meio de campo, carregou e chutou forte. A bola passou por cima do gol de Jefferson. Mas foi aos 19 minutos, dos pés de outro argentino, que saiu o gol alvinegro. Na investida pontepretana, Tinga chutou de primeira uma bola espirrada. Houve o desvio no zagueiro do Americano e a bola explodiu na trave. Perspicaz, o atacante Gustavo Savoia aproveitou o rebote e, com um toque, tirou o goleiro do lance para fazer Ponte 1 a 0.Logo no minuto seguinte a Macaca quase ampliou. Na cobrança de escanteio, Marrom desviou e o goleiro tirou. A sobra novamente ficou com Savoia, mas o Jefferson dessa vez defendeu.O Americano assustou aos 34 minutos, quando Pirão arriscou de fora da área. Três minutos depois, novamente o time visitante avançou e Aranha fez duas boas defesas. A Ponte respondeu aos 39. Na cobrança de falta, a bola foi alçada na área. Savoia ajeitou para trás e Gum chutou, mas pegou mal e a bola acabou saindo.O Americano voltou para o segundo tempo precisando pelo menos um gol, uma vez que um empate lhe garantia a vaga. E foi o que aconteceu aos dois minutos. Flávio Medina entrou dentro da área e chutou forte para empatar.Aos cinco minutos a Ponte tentou reverter o placar. Danilo Neco tocou para Savoia, o argentino dominou, mas foi travado pelo goleiro Jefferson e não converteu em gol. Depois, o jogo virou uma mistura de cera do time visitante e atrapalhadas do juiz Elmo Alves Resende Cunha, que não marcava faltas, distribuía cartões sem critério, entre outras falhas.Tentando superar isso, o atacante Danilo Neco usou sua garra característica e colocou a Macaca novamente à frente no marcador. Aos 18 minutos, o atacante carregou a bola na entrada da área, sofreu duas faltas, mas manteve o domínio. Já dentro da área, cortou o marcador e bateu forte para marcar o gol de número 50 da Ponte na temporada 2009.Aos 36 minutos, a vantagem que já era no placar também ficou dentro de campo. O jogador Hernani do Americano recebeu o segundo amarelo e foi expulso.A Ponte quase ampliou aos 31. Após cobrança de escanteio, Jean bateu meio desajeitado. A bola bateu na trave e não entrou.Aos 37 minutos Marco Aurélio fez sua primeira mudança, retirando Marrom para a entrada de Gercimar. Três minutos depois, retirou Juan para a estreia do lateral Romeu. No final do jogo, Marco Aurélio ainda colocou o meia Kim no lugar de Tinga. Jogadores da Macaca que garantiram o resultado favorável e a vaga para as quartas-de-final da Copa do Brasil.