Ex-diretor da Urbana diz que incineração de medicamentos não foi solicitada Os secretários municipais de saúde da gestão anterior, Aparecida França e Edmilson Albuquerque, afirmaram que os insumos vencidos não eram recolhidos pelo órgão há mais de um ano.

O ex-diretor da Urbana, Josenildo Barbosa, rebateu as acusações dos secretários municipais de saúde da antiga gestão, Aparecida França e Edmilson Albuquerque, de que deixou amontoar insumos durante um ano no galpão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



“Só podia incinerar alguma coisa se a Secretaria solicitasse. Até junho de 2008, último mês da minha gestão, tenho certeza que nada foi pedido”, argumentou Josenildo. Durante os três anos e meio à frente da Urbana, ele lembra que poucas vezes fez alguma incineração. “Antes de vencer eles distribuíam os insumos, sobravam poucos”, apontou.



Mesmo se esquivando da culpa, Josenildo confirma que a responsabilidade sobre o recolhimento do lixo hospitalar é da Urbana, o que teria sido feito em todas as unidades de saúde.



Segundo Edmilson Albuquerque, foram enviados cinco requerimentos à Urbana, durante a gestão passada, cobrando o recolhimento dos insumos vencidos, mas isso não ocorreu.



Em um dos relatórios da SMS enviados à imprensa, o órgão disse ocorreu na gestão passada a solicitação para incineração de 6.350 kg e 50 mil litros de medicamentos. "Se não houve recolhimento, como houve essa incineração? É muito estranho que se diga isso, mas não se diga a quantidade de remédios que estão vencidos e várias outras informações que não são passadas", falou Edmilson Albuquerque.