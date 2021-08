Alagamentos no Vale Dourado deixam população apreensiva

Fotos: Ana Paula Oliveira

O pedreiro José Arnor Rodrigues, de 52 anos, residente à rua Santa Lívia, afirma que o problema é recorrente e não há ajuda do poder público.José Arnor conta que, devido às fortes chuvas que caíram na capital potiguar desde ontem, muitas casas na rua em que mora ficaram inundadas.“A casa da minha irmã ficou com meio metro de água”, diz. Ele acrescenta que hoje pela manhã a comunidade solicitou que o Guarda Vidas do Grupo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros fosse até a localidade para que móveis fossem retirados.Morando sozinha, também na rua Santa Lívia, a aposentada Antônia da Silva, de 86 anos, comenta que todos a situação se repete. “Já perdi muita coisa aqui”, fala, finalizando que espera providências da Prefeitura do Natal.O Corpo de Bombeiros esteve no local. Porém, não resolveu o problema da retirada dos móveis das casas de algumas famílias porque não havia para onde levar.Segundo o cabo Wellington de Souza, até por voltas das 11h, o Corpo de Bombeiros havia registrado apenas dois chamados.Ele informou que a corporação está de prontidão com quatro equipes à disposição da população. O telefone para entrar em contato com o Corpo de Bombeiros é 193.Na avenida Maranguape, no Conjunto Vale Dourado, na altura da rua Waldemiro Alcebíades, a situação também está complicada.As ruas estão sem a mínima condição de trafegar. Esta manhã, uma caçamba da empresa de construção EIT, responsável pelas obras de pavimentação do conjunto, estava no local retirando o lamaçal que se formava.Além disso, moradores se revezavam no trabalho de escoamento da água.