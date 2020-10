Wilma convida e Carlos Eduardo irá a encontro do PSB

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo recebeu convite e pode se reencontrar com vereadores do PSB.

Na manhã desta quinta-feira (12), Carlos Eduardo foi procurado pela reportagem do Nominuto.com e afirmou que soube da reunião apenas pela imprensa e, por isso, não iria participar do encontro, que contará com a presença dos vereadores e deputados do partido, além de outras lideranças. No entanto, Gustavo Carvalho afirmou que o ex-prefeito estará no evento.O secretário do Gabinete Civil era o responsável pelo convite aos principais líderes do partido. Entretanto, Gustavo Carvalho disse que a própria governadora Wilma de Faria ficou encarregada de fazer o convite ao vice-governador Iberê Ferreira, à deputada federal Sandra Rosado e ao ex-prefeito Carlos Eduardo, o que teria sido feito no início desta tarde.“Ele foi convidado pela governadora e confirmou presença. Ele recebeu o convite agora no início da tarde, e acho que por isso deu a declaração (que não iria ao encontro)”, explicou Gustavo Carvalho.A reunião de Wilma com os membros do PSB será – caso o ex-prefeito realmente compareça – o primeiro encontro de Carlos Eduardo com os vereadores do PSB após as eleições de 2008, onde o então chefe do Executivo foi bastante criticado pelos parlamentares da legenda.