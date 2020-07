Patu: Cidade se divide entre verde e vermelho Até o meio-dia, mais de 40% dos eleitores já haviam votado. Expectativa agora é pelo início da apuração, cujo resultado deve sair por volta das 18h.

O clima já é de expectativa nas ruas de Patu, onde se realiza hoje (1º) a eleição suplementar para escolha do prefeito da cidade. Os adeptos da coligação “Paz e Justiça”, da candidata Evilásia Gildênia (PSB), se vestem de vermelho pelas ruas; enquanto os eleitores de Alexandrino Suassuna Filho, o Xanxan (PMDB), da coligação “União e Trabalho”, se vestem de verde.



A movimentação aumentou nos pontos próximos aos locais de votação e as filas nas seções diminuíram. Apesar do calor, o céu está nublado, porém não chove na cidade.



Um dos eleitores, o agricultor José Baraúnas dos Santos, de 83 anos, destacou a importância do voto. “Já fiz minha obrigação, que é votar. Não perco uma campanha, voto ‘derna’ da de 45”, relembra.



Ele considerou o sistema da urna eletrônica simples e disse não ter tido dificuldades em digitar o número de seu candidato. Agora, ele, assim como os outros milhares de patuenses, vão aguardar pelo início da apuração, que deve começar logo após o fechamento das urnas, às 17h.



Os candidatos a prefeito da cidade são Evilásia Gildênia de Oliveira (PSB) e Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB).