Após derrota fora, delegação do ABC já está em Natal

O elenco do ABC, que enfrentou a Ponte Preta na noite de sexta-feira (8), na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, deixou a cidade de Campinas (SP) às 8h30 deste sábado (9) com destino a Natal.



Após uma viagem de ônibus até o aeroporto, e uma longa espera, a delegação alvinegra deixou a capital paulista às 11h30.



O grupo fez um vôo tranquilo e desembarcou na capital potiguar por volta das 15h.



Todo o elenco foi liberado, recebeu o domingo (10) de folga e a reapresentação do plantel foi marcada para o turno da manhã de segunda-feira (11), a partir das 8h, no CT Alberi Ferreira de Matos.