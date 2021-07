América encerra participação no segundo turno com vitória

Elpídio Junior

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 ABC 21 10 6 3 1 18 10 8 70,00% 2 Potyguar 18 10 5 3 2 19 12 7 60,00% 3 ASSU 15 10 5 0 5 19 18 1 50,00% 4 Santa Cruz 11 10 3 2 5 15 18 -3 36,67% 5 América 10 10 2 4 4 14 16 -2 33,33% 6 Baraúnas 7 10 1 4 5 9 20 -11 23,33%

Estatísticas

Últimos jogos

Próximos jogos

Artilharia

Os gols foram marcados por Lúcio Curió (2) e Helinho - servidos por Sandro Hiroshi. Mas não foi fácil enfrentar o Baraúnas (se bem que a equipe mossoroense só esteve mais ativa nos minutos iniciais) e, especialmente, o gramado - bastante molhado com a chuva que caía desde meados da tarde, chuva aliás que ajudou ainda mais a espantar os torcedores: foram registrados exatos 51 pagantes (renda de R$ 660,00).Na classsificação, o América encerrou o turno em penúltimo, deixando o Baraúnas com a lanterna.Eis os números finais da fase:94 gols30 jogos3,13 gols/jogo15.04ABC 3 x 2 Santa CruzASSU 2 x 1 Potyguar16.04América 3 x 0 Baraúnas19.04Decisão do segundo turnoABC x Potyguar15 golsLúcio Curió (América)10 golsMaurício Pantera (Baraúnas)9 golsQuirino (Potyguar)