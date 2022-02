Vasco vence o Brasiliense na estreia do Brasileiro da Série B

Site oficial do Vasco Carlos Alberto mostrou muita disposição e ganhou o apoio da torcida vascaína

Vasco 1 x 0 Brasiliense

Local: São Januário

Árbitro: Rodrigo Braghetto (SP)

Auxiliares: Claudson Lincoln Beggiato (SP) e Dante Mesquita Júnior (SP)

Gol: Rodrigo Pimpão aos 16 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: Paulo Sérgio, Carlos Alberto (Vasco); Pedro Ayub e Juninho (Brasiliense).

VASCO

Fernando Prass; Paulo Sérgio, Vílson, Gian e Ramon; Amaral, Mateus (Nilton), Léo Lima e Carlos Alberto; Rodrigo Pimpão (Alan Kardec) e Élton (Bruno Gallo). Técnico: Dorival Júnior.

BRASILIENSE

Guto; Aílson, Cris e César Gaúcho (Ji-Paraná); Júlio César (Chefe), Pedro Ayub, Juninho, Éder (Ricardinho), Iranildo e Edinho; Fábio Júnior. Técnico: Roberval Davino.

Fortaleza 2 x 4 Guarani

Bahia 2 x 0 Paraná Clube

Juventude 2 x 2 Ceará

Vila Nova-GO 0 x 0 Portuguesa

O time do técnico Dorival Júnior volta a campo na quarta-feira (13/05) pela Copa do Brasil. A equipe cruzmaltina enfrenta o Vitória, às 19h30, em São Januário, pelo 1º jogo das quartas-de-final.No Brasileiro, o Vasco joga no próximo sábado (16) contra o Ceará, em Fortaleza. A primeria rodada da Série B se encerra com a partida entre América x Atlético/GO, jogo marcado para às 21h.Diante de grande público em São Januário, a estreia do Vasco na Série B teve um primeiro tempo de muita marcação e disputa no meio-campo. Contra um Brasiliense bem fechado e jogando no esquema 3-6-1, a equipe vascaína teve dificuldades para chegar ao gol de Guto.As duas primeiras chances saíram justamente em chutes de fora de área. Mateus e Carlos Alberto tentaram, mas as finalizações foram pela linha de fundo.Fechado, mas perigoso, o Brasiliense foi quem criou a chance mais perigosa. Aos 8 minutos, Júlio César entrou na área e bateu cruzado. A bola pegou na trave e voltou nas mãos de Fernando Prass.O Vasco respondeu à altura aos 13. Paulo Sérgio cruzou na área e Élton cabeceou na rede pelo lado de fora. O Cruzmaltino só voltou a aparecer com perigo aos 28. Carlos Alberto tabelou com Pimpão e mandou no meio do gol. Guto defendeu.Quatro minutos depois, Élton chegou pela direita, mas também bateu fraco e o goleiro candango defendeu.O Gigante da Colina voltou muito melhor para o 2º tempo e armou uma blitz para cima do Brasiliense. No primeiro minuto, Ramon recebeu na esquerda, tentou driblar o goleiro mas perdeu a passada e a zaga afastou.Aos 5, Carlos Alberto fez grande jogada e foi derrubado na entrada da área. Na cobrança, o próprio Carlos Alberto mandou na barreira.A equipe do Distrito Federal tentou sair da pressão e levou muito perigo aos 12 minutos. Fábio Júnior bateu cruzado e Fernando Prass fez uma grande defesa.O Vasco fez, finalmente, a torcida explodir aos 16 minutos. Ramon avançou pela esquerda e tocou para Rodrigo Pimpão, que dominou na área e bateu no canto: 1x0.Dois minutos depois, o time cruzmaltino chegou envolvente, mas o chute de Carlos Alberto saiu pela linha de fundo. Aos 31, foi a vez de Paulo Sérgio arriscar. O lateral arrancou pela direita e bateu firme. Guto espalmou e a bola ainda tocou na rede pelo lado de fora.Aos 39, mais uma vez Paulo Sérgio. O lateral cruzou bem e Carlos Alberto se esticou e cabeceou à direita do gol. O Brasiliense esboçou uma pressão no fim, mas a vitória era vascaína: 1x0.

