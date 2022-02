ABC anuncia o carioca Tiano

Site do Bangu Meia é considerado muito habilidoso

Cristiano Santos Gomes – Tiano

Posição: Meia

Nascimento: 20/12/1977 (31 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1m67 Peso: 66 kg

Clubes: CFZ-RIO/RJ (1997-2000), Cabo Frio/RJ (2000), CFZ-RIO/RJ (2001), América/RJ (2001), CFZ-DF/DF (2002), Brasiliense/DF (2002-2005), Santa Cruz/PE (2006), Ituano/SP (2006), Goiânia/GO (2007), CFZ-RIO/RJ (2007), Macaé/RJ (2008), Portuguesa/RJ (2008) e Bangu/RJ (2009).

• Campeão da 3ª divisão do Estado do Rio de Janeiro – CFZ-RIO/RJ (1997)

Marcou 6 gols

• Campeão do Distrito Federal – CFZ-DF/DF (2002)

Artilheiro com 21 gols

• Campeão Brasileiro da Série C – Brasiliense/DF (2002)

Marcou 5 gols

• Campeão do Distrito Federal – Brasiliense/DF (2004)

Marcou 6 gols

• Campeão Brasileiro da Série B – Brasiliense/DF (2004)

Marcou 9 gols

• Campeão do Distrito Federal – Brasiliense/DF (2005)

Marcou 4 gols

O experiente jogador, que curiosamente tem muitas passagens pelo futebol carioca, fechou contrato com o alvinegro natalense até o final da Série B, e tem a chegada prevista para a tarde desta segunda-feira (11).O passará por uma bateria de exames médicos, assinará o contrato, e em seguida, já iniciará os treinamentos com o elenco. Após o treino, Tiano será apresentado oficialmente à imprensa e à torcida no CT Alberi Ferreira de Matos.