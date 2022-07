Câmara interroga envolvidos no escândalo dos medicamentos

Fotos: Elpídio Júnior

O primeiro a depor na Comissão Especial de Inquérito sobre Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde, foi o atual chefe de Departamento de Material e Patrimônio, José Osvaldo Ferreira Borges, que declarou conhecer as péssimas condições de armazenamento. “Na questão física de estocagem, que precisava de organização e até remoção de algumas caixas, o calor era o que mais chocava”, lembra Osvaldo.Mesmo assim, Osvaldo conta que o que mais o surpreendeu foi o curto prazo de validade encontrado nos medicamentos. “Eu não posso afirmar que os medicamentos comprados estavam vencidos, mas estavam com um prazo curtíssimo de validade, menos de três meses”, destaca.Atualmente, os remédios são guardados num galpão climatizado enquanto a Prefeitura define um local permanente. No último dia 19 de maio, o Tribunal de Contas da União suspendeu o contrato firmado entre a Prefeitura de Natal e a empresa TCI BPO para controle dos medicamentos.Sobre o descarte de medicamentos vencidos, Osvaldo Ferreira afirma que as empresas contratadas para o trabalho são Urbana e Marquise, por causa da incineração especifica.O relator da CEI dos medicamentos, Albert Dickson, questionou ao depoente Osvaldo sobre o tempo necessário para distribuição de medicamentos e recebeu, obtendo a resposta de que “ainda não conseguimos prestar o serviço com tempo certo, mas quando o medicamento chega ao departamento é protocolado e encaminhado para suprir a necessidade das unidades de saúde”.A segunda convidada a depor foi Carla Regina, chefe do Serviço de Assistência Farmacêutica, que afirmou detalhes do recebimento dos medicamentos na sua gestão. “Todas as caixas são abertas para que o responsável observe a data de validade na caixa do medicamento” alerta.É exatamente este procedimento questionado pela Comissão já que os remédios vencidos foram recebidos normalmente pelo setor.O caso específico de devolução dos medicamentos, no dia 19 de maio, com prazo de validade maior do que 30% foi questionado a Carla Regina. “Devolvemos o medicamento através da carta comercial de devolução a Florianópolis, após uma ligação alegando equivoco no envio do malote”, aponta a farmacêutica. Os remédios eram para controle de insuficiência cardíaca.Ela também comentou que em Natal são apenas dois farmacêuticos para o recebimento dos produtos que chegam e que o número necessário seria 20 funcionários para as 96 unidades de saúde da cidade.Os dois últimos depoentes, Marildo Teixeira de Faria e Guiliana Patrícia da Silva, comentaram os critérios de armazenamento dos medicamentos. Eles lembram da diminuição dos estoques e distribuição feita por terceirizados.Marildo foi chefe de departamento durante os anos de 2005 e 2006 e conta como era o galpão. “A sala de estocagem era alta com exaustores e tinha um setor climatizado para remédios específicos”, lembra.Ele também contou que já recebeu sim medicamentos com prazo de validade curto. “Os remédios de rápida necessidade, que sabíamos que iriam ficar pouco tempo, usávamos o bom senso e recebíamos”, diz. Os vereadores atuantes na Comissão Ney Júnior (DEM) e Paulo Wagner (PV) lembraram que o prazo comentado era de apenas 90 dias, enquanto o normal era quatro vezes maior, de um ano.Guiliana também comentou como era feita a distribuição. “Escrevíamos em ordem alfabética e por classificação dos remédios, colocados na posição pelo prazo de validade”, conta a farmacêutica.Os vereadores Ney Júnior (DEM) e Paulo Vagner (PV) pediram explicações sobre o contrato e prestação de serviço das empresas terceirizadas para a Secretaria de Saúde e receberam de todos a mesma resposta: a construtora Solares e a Marquise, em todas as gestões.A Comissão Especial de Inquérito sobre Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde tem como presidente o vereador Hermano Morais (PMDB), relator Albert Dickson (PP), com participação ainda dos vereadores Paulo Wagner (PV) e Ney Júnior (DEM).Durante a sessão, foi entregue à mesa o pedido de desligamento do vereador Raniere Barbosa (PRB) da Comissão. O motivo apresentado foi a discordância entre ele e o relator, Albert Dickson (PP), e a ausência de informações sobre o caso dos medicamentos vencidos.Amanhã (26), os líderes da Câmara irão eleger um novo membro para preencher a Comissão de inquérito.