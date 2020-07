Projeto Cultura do Trem comemora aniversário Música, poesia, literatura de cordel, teatro de rua, dança, capoeira, coco de embolada e muita alegria permeam a viagem de trem de Natal a Extremoz.

O Projeto Cultura no Trem completa um ano neste sábado (28) e para comemorar vai contar com dois polos de apresentações culturais: um em Natal e outro em Extremoz. Em ambos, a programação começa às 8h.



Na estação da Ribeira, em Natal, a festa conta com a apresentação do músico Carlos Alberto de Oliveira, além de recital de poesia, capoeira e literatura de cordel. Às 9h40, o trem parte com destino a Extremoz, com animadores durante o percurso.



Chegando ao destino, a animação vai ficar por conta de Anderson Oliveira, do grupo de Boi de Reis do Sr. José Barrar, pastoril e maculelê.



O evento também conta com barracas de comidas típicas, além da novidade gastronômica do município, o grude recheado. Nesse período de um ano, o projeto foi palco para descoberta de novos talentos potiguares e contou com a apresentação de dezenas de artistas.



O projeto é uma realização da CBTU, através da Superintendência de Trens Urbanos de Natal e da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, e tem o objetivo de divulgar os artistas da terra e a cultura local, além de possibilitar as viagens a baixo custo.



Para desfrutar da programação do Cultura no Trem, que acontece todo último sábado de cada mês, o cidadão paga apenas os R$ 0,50 referente à passagem.